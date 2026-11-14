Albiol (PP) sobre les enquestes: "La percepció que hi ha al carrer és molt positiva"

Afirma que el seu 'cara a cara' amb Colau "té una certa morbositat" i creu que serà "molt enriquidor"
TERRASSA (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)
El candidat del PP al Congrés per Barcelona i alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha assegurat que "la percepció que hi ha al carrer és molt positiva" en preguntar-se-li per l'enquesta del diari 'Ara' que dóna una possible pèrdua d'un diputat del PP a Catalunya en les properes eleccions generals.
Ho ha dit aquest dissabte en declaracions a periodistes a Terrassa (Barcelona) al costat del secretari general del PP català, Juan Fernández, en preguntar-li per l'enquesta de l'empresa YouGov per al diari 'Ara' publicada aquest divendres, que apunta que els populars podrien quedar-se amb 5 diputats (5-7), un menys que en 2023, quan van obtenir 6.
"Les sensacions són molt bones. Jo estic totalment convençut que el dia 29 el PP obtindrà representació a Catalunya en totes les províncies i que a Barcelona augmentarem també la nostra representació", ha replicat.
PROBLEMES "NI DE DRETES NI D'ESQUERRES"
Albiol ha afirmat que veu "un degoteig constant, ciutat rere ciutat, de persones" que els recolzen i que no havien votat abans al PP, i s'ha dirigit als veïns de Terrassa que escoltaven les seves declaracions a la plaça Vella, als quals ha demanat confiar en el projecte dels populars al marge de la seva ideologia.
Després d'assenyalar qüestions com la multirreincidència i el control migratori, ha sostingut: "Jo ho dic d'una manera molt clara, aquests problemes no son ni de dretes ni d'esquerres. Els pateixen tant la gent que vota a l'esquerra com els que voten a la dreta".
"Estic trobant moltes persones que em diuen que mai han votat al PP, que són socialistes, que voten a Vox o fins i tot antics votants de Convergència. I això és l'important, que em diuen que se senten orfes i que s'estan plantejant molt de debò votar-nos en aquestes eleccions", ha resolt.
Albiol ha subratllat que com a diputat per Barcelona al Congrés el seu objectiu és "traslladar la solució als problemes que son de sentit comú, que no son ni de dretes ni d'esquerres", i ha insistit que existeix un problema de seguretat relacionat amb la immigració.
DEBAT AMB COLAU
Sobre el debat 'cara a cara' sobre habitatge que va plantejar Albiol aquest divendres a la candidata de Front Ampli a les eleccions, Ada Colau, i que aquesta ha acceptat, el popular ha assegurat que pot ser "molt enriquidor" per confrontar models d'habitatge i de societat.
Ha afirmat que aquest 'cara a cara' "té una certa morbositat" i ha dit que Colau representa un model oposat al seu, que ha definit d'ordre.
"Si va omplir Barcelona de perroflautas, d'okupes i de gent d'aquest tipus, com a vicepresidenta del Govern pot ser la hòstia el desastre que ens ve damunt", ha conclòs.