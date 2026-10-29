Albiol (PP) lamenta la mort de l'exministra Fátima Báñez: "Era una bona persona"

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona) i candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ha lamentat la mort de l'exministra Fátima Báñez en l'accident de trens a Urda (Toledo): "Vaig tenir la sort de conèixer-la i sempre recordaré la seva proximitat, el seu somriure i, sobretot, que era una bona persona".
En una publicació a X aquest dijous, Albiol ha assegurat que "totes les vides que s'han perdut en aquest terrible accident ferroviari saben igual de greu", i ha expressat el seu afecte a la família de Báñez i les de totes les víctimes de l'accident.
"Però quan entre les víctimes hi ha algú que has conegut personalment, a qui pots posar rostre i de la qual guardes un record ple d'afecte, la tragèdia se sent encara més a prop", ha afegit.
Báñez, de 59 anys, ocupava un dels seients de l'Iryo que va ser envestit dimecres per un tren AVE de Renfe i es dirigia a Sevilla, on havia de participar en un acte empresarial de la patronal andalusa.
Va ser ministra d'Ocupació i Seguretat Social des de l'any 2011 fins al 2018, amb Mariano Rajoy de president del Govern central.