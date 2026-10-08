Albiol (PP) sobre encapçalar la llista per Barcelona: "Continuaré sent l'alcalde de Badalona"

MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha assegurat aquest dijous que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no s'ha posat en contacte" amb ell de cara a la possibilitat d'encapçalar la llista per Barcelona en les generals del 29 de novembre, si bé ha avisat que "és i continuarà sent l'alcalde de Badalona".
"Jo no en tinc ni idea, a qui li correspon decidir qui serà el cap de llista per Barcelona serà el president del partit i amb mi no s'ha posat en contacte. Però sí que li puc dir que jo soc l'alcalde de Badalona i continuaré sent l'alcalde de Badalona", ha assenyalat Albiol en unes declaracions davant els mitjans abans d'assistir a la Junta Directiva Nacional del PP a Madrid.
Així s'ha expressat preguntat per si encapçalarà la llista per Barcelona, quan l'alcalde popular ha respost que es tracta d'un assumpte que "decideix Feijóo". "Amb mi no ha parlat, bé serem sincers, sí que hi ha parlat", ha reconegut posteriorment.
Albiol ha precisat que la seva conversa va tractar sobre els problemes que afecten els catalans. "Li vaig dir que una de les seves prioritats havia de ser la desocupació en 48 hores; multireincidents --el que és espanyol a la presó i el que és estranger de retorn al seu país--; i els problemes que hi ha amb els delinqüents, que entren per una porta i surten per l'altra", ha reblat.
Amb tot, Albiol ha remarcat que en aquestes qüestions "urgeix dur a terme una reforma" i que, per tant, ho va comentar "fa vint dies" amb el líder del PP "davant 6.000 persones en un acte amb simpatitzants i veïns de Badalona".