Albiol descarta promoure el català a Europa com a "compensació per un acord polític"

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha afirmat que no es pot plantejar promoure el català a Europa buscant-ne l'oficialitat com a "compensació per un acord polític".

"Si es fa ordenat, amb consens i de manera responsable, i no a canvi que em mantinguin tres mesos dins La Moncloa, hi estaria d'acord", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Ha assegurat que va traslladar aquest posicionament als seus companys populars durant la jornada del PP Europeu sobre habitatge celebrada a la seva ciutat aquesta setmana.

