Albiol (PP) demana posposar el termini dels fons europeus que vencen el 2023 per als municipis

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha demanat aquest dilluns posposar el termini dels fons europeus que vencen el 2023 perquè els municipis puguin accedir a aquest paquet, de 19.000 milions d'euros.

Durant la jornada del PP Europeu 'Camí a la recuperació', ha concretat que els fons vencen aquest any i que fins ara se n'han executat uns 7.000 milions: "O sigui, queden 12.000 milions per executar".

Per l'alcalde del PP, és "una molt bona idea, un bon projecte, però s'està executant malament perquè el Govern central s'ha dedicat a posar una sèrie de traves i dificultats de burocràcia".

"Si a les empreses gairebé els és impossible poder-hi accedir, ja no sé què explicar-vos en relació amb els ajuntaments", ha lamentat.

Ha dit que més del 60% de municipis d'Espanya té menys de 1.000 habitants i que "el gran muntatge administratiu jurídic" que han de fer els dificulta accedir a aquests ajuts.

"És impossible, com també ha estat impossible per a municipis com el meu, el tercer de Catalunya, on hem necessitat contractar serveis externs perquè ens ajudin a fer la tramitació per intentar accedir a alguns d'aquests fons", ha dit.

Per això, troba necessari posposar el calendari previst, perquè les administracions "puguin arribar al final de tota la tramitació", perquè els terminis han estat excessivament curts i inviables, diu.

A més a més, ha demanat al Govern central que intenti simplificar la burocràcia per als ajuntaments que vulguin accedir a aquests fons, i més tenint en compte que un ajuntament aspirant "ha de passar pel govern regional de torn".

"Si et toca un govern regional de torn com el que a mi m'ha tocat, ho tens clar", segons ell, per la qual cosa ha demanat un mecanisme més dinàmic i efectiu per a les tramitacions.

També ha instat el Govern central a fer servir una central de contractació, i considera que ho pot articular la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (Femp): "És el millor aparell per poder coordinar aquestes tramitacions".