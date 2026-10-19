Albiol (PP) demana frenar la política migratòria del Govern central per no acabar "com a França"

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona) i candidat del PP al Congrés per Barcelona en les pròximes eleccions generals, Xavier García Albiol, ha defensat canviar la política migratòria del Govern central: "Si no prenem mesures i posem fre a la política de Pedro Sánchez i els seus socis, acabarem com a França", ha sostingut.
Ho ha dit en un vídeo publicat a Instagram aquest dilluns, el primer episodi de la nova secció de vídeos 'Un minuto sin filtros' que ha estrenat en el context de la campanya electoral, i en els quals "analitzarà l'actualitat política i plantejarà solucions amb el seu estil habitual, sense complexos i amb un llenguatge que entengui tothom", informa el PP en un comunicat.
Albiol ha advertit de "les conseqüències de les polítiques migratòries de portes obertes" i ha pres de referència la situació de França per reclamar mesures que impedeixin reproduir problemes que atribueix a una immigració sense control.
Per això, ha defensat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pugui impulsar mesures per controlar la immigració irregular: "Cop de porta i de tornada al seu país", ha afegit respecte als immigrants que generin problemes.
La nova secció estrenada per Albiol a les seves xarxes forma part d'una campanya "amb una forta presència digital i una aposta per connectar directament amb els ciutadans" fins a les eleccions i amb la possibilitat de mantenir el format després dels comicis, ha explicat el partit en el mateix comunicat.