Albiol defensa buscar una fórmula amb Vox al Senat: En el que coincidim "cal avançar"

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona i candidat del PP per Barcelona en les eleccions generals del 29 de novembre, Xavier García Albiol, ha defensat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, busqui una fórmula amb Vox al Senat, després del pacte entre el PSOE i Front Ampli a la cambra alta.
"En allò que no estem d'acord ho hem de deixar de banda i, en allò que coincidim, que són bastantes coses, cal avançar", ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a Tele5 recollida per Europa Press en preguntar-li per aquesta qüestió.
Ha defensat prendre mesures per "desmuntar l'entramat polític" que han organitzat el PSOE i el president espanyol, Pedro Sánchez, aquests anys, el qual considera que ha portat la política a institucions com el poder judicial i el Tribunal Constitucional, que veu polititzat.
Tot i així, ha expressat que hi ha aspectes d'"identitat pròpia" del PP que no són compartits amb Vox i creu que aquests elements han de quedar al marge i no ser negociats amb la formació de Santiago Abascal.
EL PSOE DE PALÈNCIA I IMMIGRACIÓ
Sobre la renúncia dels números 2 i 3 del PSOE al Congrés per Palència després que Ferraz hagi imposat María Luz Martínez Seijo com a cap de llista, Albiol ha afirmat que la situació demostra el "menyspreu" de Sánchez als seus militants i que el socialista té els seus interessos.
Respecte a un suposat canvi de posició del PP sobre immigració, el popular ha acusat el Govern central de ser responsable de la "gran entrada d'immigració irregular dels últims anys", la qual incideix que una part crea greus problemes de convivència, delinqüència i seguretat.
"Una part molt important de la població espanyola el que està esperant és que hi hagi moviments perquè no ens passin coses semblants com les que passen en altres països, com és el cas de França", ha dit.