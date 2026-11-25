BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ha afirmat que el retorn a Catalunya de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, "no tindrà cap efecte ni tampoc a nivell polític va a tenir cap influència".
En una roda de premsa en la seu del partit aquest dimecres, ha sostingut que "es va a seguir amb normalitat a Catalunya el seu retorn, més enllà de quatre aparicions que pugui fer", després que Puigdemont hagi anunciat el seu retorn el 12 de desembre.
També en relació a Junts, Albiol ha criticat que la candidata per Barcelona, Miriam Nogueras, hagi dit que els vots de la seva formació no serviran perquè PP i Vox puguin formar govern: "Ha dit que no vol el canvi a Espanya".
"POTENCIAL TRANSVERSAL"
En la mateixa roda de premsa, Albiol i el secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, han presentat una nova campanya amb cartells digitals en diferents punts de carreteres de la província de Barcelona en els quals resa, en català: "No vull canviar la teva ideologia".
Els cartells, amb els colors groc i vermell i les quatre línies de la 'senyera', apel·len als catalans al marge de la seva ideologia, idea que ha marcat tota la campanya d'Albiol per aconseguir el suport de persones que no siguin votants del PP.
Albiol ha subratllat que la seva voluntat és traslladar el que ja ha portat "a la pràctica" a Badalona (Barcelona), on aconsegueix votants que, més enllà de l'àmbit municipal, no voten al PP.
"En aquests moments encara hi ha milers de catalans que estan orfes de qui votar perquè no estan d'acord amb la radicalitat del PSC, no estan d'acord amb que ERC i Junts hagin estat la crossa del PSOE durant aquests vuit anys", ha agregat.
Per la seva banda, Fernández ha destacat que la campanya "vol posar en valor no solament el potencial transversal" d'Albiol sinó també l'oportunitat que vés històrica amb aquestes eleccions generals.
DELINQÜÈNCIA I OCUPACIONS IL·LEGALS
La campanya la conformen tres pantalles digitals situades en el Nus de la Trinitat, a Badalona i en l'accés a l'Aeroport de Barcelona-El Prat, i traslladen tres missatges: contra els delinqüents, a favor de l'ordre i el 'seny', i contra les ocupacions il·legals.
"Ho fem sense mirar enrere, mirant exclusivament cap al futur, posant al centre del debat polític les preocupacions quotidianes dels ciutadans, més enllà de les diferències ideològiques", ha agregat el secretari general, també director de campanya d'Albiol.