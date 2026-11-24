BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ha advertit que la negociació d'un nou model de finançament autonòmic estarà condicionada a "una sèrie de compromisos per part de la Generalitat de Catalunya per poder treure de sobre a la societat catalana impostos" com el de successions o el de patrimoni.
"Són un autèntic llast per a moltíssimes famílies de Catalunya", ha dit aquest dimarts en una conferència de Nueva Economía Fórum a Barcelona, la presentació de la qual ha anat a càrrec de l'exdiputat de CiU i excandidat del PDeCAT el 2023, Roger Montañola, davant tota la cúpula del PP català.
Albiol s'ha adreçat directament al candidat del PSC al Congrés per Barcelona, Jordi Hereu, al qual ha preguntat "si li sembla just" que s'hagi de pagar per la donació d'un habitatge, per exemple de pares a fills, i l'ha instat a treballar plegats per revertir-ho.
"No és raonable que a Catalunya continuem sent, probablement, l'únic territori on es paga l'impost de patrimoni mentre que a les Balears o Andalusia apliquen bonificacions del 99%. A mi no em sembla raonable", ha sostingut.
INFRAESTRUCTURES I PGE
El candidat també ha parlat sobre infraestructures i ha obert la porta a plantejar un debat sobre la recuperació dels peatges: "Catalunya està lliure de peatges a l'Estat. Fantàstic, el manteniment no l'està fent ningú".
En aquest sentit, ha considerat "raonable que si algú ha de pagar pel manteniment siguin els qui utilitzen la infraestructura".
Així mateix, també s'ha referit als problemes a la xarxa de Rodalies, que veu com una afectació a l'economia perquè "impedeix que molts treballadors puguin arribar" a la feina, i ha apuntat a l'absència de pressupostos generals de l'Estat (PGE).
Així, ha assegurat que la solució per millorar el servei no és traspassar-lo a la Generalitat, sinó que l'Estat "pugui invertir en el manteniment" tenint els comptes aprovats.
Preguntat pels informes que apunten que les inversions de l'Estat a Catalunya, també quan ha governat el PP, no s'han executat, Albiol ha defensat que "quan governava el PP ja fa vuit anys i escaig les principals inversions a les quals es va comprometre amb Catalunya es van tirar endavant".
"Serem els primers, jo, humilment des de la meva posició, i els meus companys que siguin diputats, a collar perquè aquelles inversions que són necessàries un cop tinguem pressupostos s'executin a Catalunya", ha afegit.
LLEI D'AMNISTIA
D'altra banda, preguntat sobre per què el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, promet derogar la llei d'amnistia si governa tot i que no tindrà efecte, Albiol ha respost que, malgrat la voluntat del PP que no es tornin a produir els episodis del 2017, creu que no es repetiran i, per tant, "no és una urgència".
"A nosaltres no ens veuran perdre ni un minut en assumptes que ja fa 10 anys ens van costar molts disgustos i que crec que la major part de la societat catalana ha superat", ha afirmat.
Pel que fa a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha subratllat que al PP no estan d'acord amb el fet que pugui tornar, però que respecten les decisions judicials: "No ho compartim, però mirarem al present i al futur".