LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat de PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ha afirmat que l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, "ha descrit perfectament la personalitat" del president del Govern, Pedro Sánchez, en la seva entrevista en 'El Mundo'.
Ho ha dit en un acte a Barcelona aquest dijous al costat de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, i el líder del grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera.
S'ha referit a les declaracions de Puigdemont sobre Sánchez, en les quals l'ha definit com "una persona amoral i amb una ambició desmesurada", i per això Albiol ha assegurat que el president del Govern és capaç de qualsevol cosa per mantenir-se en el poder.
"La descripció la fa aquell que el va posar en la Moncloa i aquell que li ha obligat a convocar eleccions. I és precisament això el que ens estem jugant amb aquestes eleccions, són unes eleccions que probablement són les més importants de la democràcia, després de les eleccions constituents", ha afirmat el candidat popular.
Ha tornat a demanar aglutinar el vot de la dreta en el PP perquè el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pugui governar, i ha assegurat que Catalunya pugui posar també "el seu granet de sorra".
"No ens estem jugant solament un canvi de Govern. Ens estem jugant la supervivència de les institucions com les coneixem", ha agregat, i ha lloat a la Comunitat de Madrid d'Ayuso pel seu enfrontament a Sánchez.
"MÉS ENLLÀ DE SIGLES" I IDEOLOGIES
Albiol s'ha referit a les pancartes col·locades pel PP en diverses carreteres de la província de Barcelona que critiquen l'ocupació il·legal d'habitatge i la multirrèincidencia, aquest últim amb un missatge en àrab, i ha apuntat que han "molestat" a l'esquerra.
"Descriuen perfectament el que pensem una majoria de catalans, i crec que que el que pensem la majoria de catalans va més enllà de sigles i va més enllà d'ideologies. L'esquerra està rabiosa, l'esquerra ens està atacant, ens està insultant perquè hem dit alguna cosa que sota el meu punt de vista és de sentit comú", ha resolt.
ALBIOL "CONVERTEIX EN REALITAT LES PARAULES"
El president de PP català, Alejandro Fernández, ha titllat d'orgull per al seu partit que Albiol sigui el candidat al Congrés per Barcelona "perquè converteix en realitat les paraules allà on uns altres solament posen excuses".
"Albiol s'apropa al pis, mira a l''okupa' i li diu clarament 'et vaig a fer fora i vaig a retornar-li el pis als seus legítims propietaris'. I ho fa", ha sostingut.
També ha lloat Ayuso i ha censurat els atacs que, ha dit, ha rebut: "Parlo dels personals. Pur feminisme socialista, suposo que m'enteneu".