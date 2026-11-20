BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ha afirmat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "va aclaparar amb dades i evidències" el president del Govern, Pedro Sánchez, el qual creu que no va tenir arguments en el cara a cara d'aquest dijous a la nit.
"O no tenia arguments o no tenia el dia", ha subratllat Albiol en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press aquest divendres, en la qual ha assegurat que va ser el cara a cara més desigual de tots els que s'han produït en democràcia.
En aquest sentit, preguntat per si, malgrat el que diuen algunes enquestes, creu que el PP pot guanyar les eleccions, Albiol ha apuntat que "seria un inconscient, un irresponsable i un irrespectuós si pensés que el partit està guanyat" i ha afirmat que hi ha elements que indiquen que el PP pot guanyar.
VAGA "SALVATGE"
Preguntat sobre la desconvocatòria de la vaga de maquinistes prevista per dilluns que ve per part del Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf), Albiol ha celebrat que es tracta d'una "bona notícia".
"Una vaga que va ser en alguns moments salvatge, una vaga que ni tan sols és una qüestió de transport", ha afegit Albiol, el qual ha criticat que s'ha perjudicat l'activitat econòmica, els treballadors i els estudiants i que ha posat en risc, ha dit, la qualitat de vida dels usuaris.
La vaga s'ha desconvocat aquest divendres després que s'arribés a un acord en matèria de seguretat ferroviària que desbloqueja els compromisos pendents des del passat mes de febrer i incorpora millores estructurals, inclosa l'aprovació d'un protocol d'actuació davant fenòmens adversos.
Preguntat per com valora el paper de Carlos Cuerpo al capdavant del Ministeri de Transports, després d'obtenir l'acord amb Semaf, Albiol ha destacat que "és el menys dolent de tots els ministres" que Sánchez tenia després de la dimissió d'Óscar Puente.
"NO HI HAURÀ PACTE" AMB JUNTS
D'altra banda, Albiol ha insistit que "no hi haurà pacte d'investidura ni de legislatura" amb Junts després de les eleccions per les seves posicions respecte a la qüestió nacionalista, però ha afirmat que poden arribar a acords sectorials com la redacció d'una llei contra l'ocupació il·legal d'habitatge.
"Jo defenso que, durant el mandat, si a la llei contra l'ocupació il·legal que va presentar Junts vol fer una proposta, i la proposta és interessant, incorporar-la. Soc partidari d'escoltar a tothom si té propostes interessants", ha conclòs.