Albiol (PP) afirma que Catalunya no té una "capacitat d'acollida indefinida" d'immigrants

GIRONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP al Congrés per Barcelona i alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha advertit aquest divendres que Catalunya "no té una capacitat indefinida d'acollida" de persones immigrants.
Ho ha dit en unes declaracions als periodistes a Lloret de Mar (Girona) juntament amb la candidata al Congrés per Girona, Diana Moya, en les quals ha afirmat que "Catalunya no es pot convertir en el pati del darrere de la immigració irregular de Pedro Sánchez".
Així s'ha expressat davant un hotel al qual suposadament s'haurien traslladat persones immigrants provinents de les Canàries, i que aquest divendres, segons ha criticat Albiol, "està precintat com si estigués tancat per temporada baixa".
"Si aquest hotel ahir i abans-d'ahir estava obert i estava carregat de persones immigrants en situació irregular, per què en el moment en què jo ho denuncio i dic que vindré aquí a donar-li visibilitat aquest hotel està tancat i tapiat?", ha preguntat Albiol.
En aquest sentit, ha exigit que Sánchez expliqui "de manera immediata quants immigrants en situació irregular han entrat" a Espanya i a quines ciutats es troben, a més de què pensa fer-ne el Govern central.
"Si tot és tan normal, que no tapiïn els hotels i que contestin les tres preguntes que els estic fent", ha resolt el candidat, que també ha acusat Sánchez d'incomplir el pacte d'immigració europeu.
DIANA MOYA
Per la seva banda, la candidata per Girona ha assegurat que "lamentablement hi ha màfies que s'estan aprofitant de la misèria de les persones amb la connivència i la cooperació necessària del govern de Pedro Sánchez".
"Pedro Sánchez ha decidit passar olímpicament del control de les nostres fronteres. Ho hem vist a Ceuta i ho hem vist a les Canàries", ha sostingut.
I ha advertit que "la Costa Brava no es pot convertir en el seu alberg de manera capritxosa, sense tenir en compte l'opinió dels veïns ni tenir en compte l'opinió dels comerciants de Lloret de Mar ni de qualsevol municipi on ell decideixi instaurar els seus immigrants".