Albiol (PP) acusa Sánchez d'animar a fer vaga: "És una autèntica irresponsabilitat"

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP al Congrés per Barcelona i alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de fer vídeos animant a secundar la vaga general: "És una autèntica irresponsabilitat, perquè estan perjudicant la immensa majoria".
En un vídeo publicat a X aquest dimarts recollit per Europa Press, Albiol ha afirmat que "és una punyetera vergonya que, mentre a la gent l'estan putejant i no poden anar a la feina o a la universitat, els qui governen, els qui diuen que s'ha de donar resposta a aquest problema, estiguin fent el contrari animant la gent a que bloquegi els carrers".
"Hi ha molta gent que el que vol és fer vida normal, per tant no em podia callar. Estic indignat", ha afegit.
Albiol ha criticat que la vaga "està organitzada pels sindicats i que, per primera vegada en la història del sindicalisme, en comptes d'anar en contra del govern es va en contra de l'oposició".
I ha conclos que, a partir de les eleccions generals del pròxim 29 de novembre, "hi haurà un govern de Feijóo que es dedicarà a estar al costat dels veïns i no encoratjant manifestacions en contra de la gran majoria".