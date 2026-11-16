Albiol (PP) acusa el PSC de no desallotjar abans l'acampada per interès electoral

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP al Congrés per Barcelona i alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha acusat el PSC de no haver desallotjat abans l'acampada per l'habitatge de la capital catalana per interès electoral.
"Si es podia fer, per què no ho han fet abans? Al PSC li ha interessat mantenir el clima de tensió", ha afirmat Albiol aquest dilluns en una roda de premsa organitzada per l'agència Efe a Barcelona.
Albiol ha qualificat d'hipocresia que l'Ajuntament hagi desallotjat aquest dilluns a la matinada les 295 persones i 150 tendes que hi havia a la plaça Catalunya, i ha assegurat que s'ha produït en el moment en què "el focus mediàtic és a un altre lloc i que se'ls està pervertint el perfil de persones".
"En el moment en què el perfil ja no és el que electoralment interessava al PSC han aixecat l'ocupació de la plaça Catalunya amb una autèntica hipocresia", ha subratllat.
LLEI 'ANTIOKUPACIÓ'
Albiol ha defensat la llei 'antiokupació' de la qual s'encarregarà si el PP governa després de les eleccions per desallotjar habitatges ocupats il·legalment en un termini de 48 hores.
Ha assegurat que la redactarà a partir de la proposició de llei que el PP ha registrat a la Mesa del Congrés durant aquesta legislatura, i que ho farà "després d'escoltar totes les parts implicades".
"Evidentment, parts implicades no són els okupes. Les parts implicades són els propietaris, són els veïns, són les comunitats", i ha subratllat que no hi haurà diferència entre les ocupacions d'habitatges de particulars i la d'empreses, bancs o fons d'inversió.
Preguntat per si parlarà amb sindicats com el Sindicat de Llogateres, ha afirmat que, malgrat que els respecta, "no representen la realitat" de la població.
"Les seves polítiques són antagòniques a les que nosaltres defensem. Ells defensen un model que, per mi, és el problema. No val dir que qualsevol persona que es declara vulnerable es pot quedar al pis sense pagar, per mi aquesta no és la solució", ha afegit.
CARA A CARA AMB COLAU
Pel que fa al cara a cara amb l'exalcaldessa de Barcelona i candidata de Front Ampli, Ada Colau, Albiol ha explicat que es farà durant la setmana vinent, l'última setmana de campanya, i la data i el lloc se sabran aquest dilluns, segons han explicat fonts coneixedores.
Sobre la proposta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de suprimir el Ministeri d'Habitatge, Albiol ha defensat que el que pretén Feijóo és donar a aquest àmbit el "rang" de vicepresidència, proposta que veu molt encertada.
"VOX NO FA POR"
Quant al creixement de Vox que auguren algunes enquestes, Albiol ha afirmat que "el millor per a Catalunya i per a Espanya és que el PP pugui governar en solitari", i per això ha demanat a les persones que vulguin un canvi de govern aglutinar els vots en el PP.
Així mateix, preguntat per si l'amoïna governar amb Vox per les polítiques que defensa el partit de Santiago Abascal en qüestions com igualtat o fiscalitat, ha assenyalat que hi ha aspectes en els quals les dues formacions coincideixen i que el que faran és "deixar de banda allò en què no es coincideix".
Ha subratllat que ja governen junts en algunes comunitats autònomes, i ha dit: "Vox no fa por. A mi sí que em faria por dependre per governar de Bildu. Però amb Vox, si al final està a l'escenari que per mi no és l'ideal, segur que ens posarem d'acord per impulsar algunes qüestions que són necessàries".
REBUTJA LA "DISPUTA POLÍTICA" PEL CATALÀ
D'altra banda, ha defensat obrir un debat acadèmic sobre el català allunyat de la política, i ha assenyalat que les dades oficials apunten al retrocés de l'ús social de la llengua catalana.
"Jo em nego a entrar en una guerra i en una disputa política. Jo vull un debat de científics i acadèmics. Em nego que els polítics, començant per mi, hàgim de ser els que diguem què es fa o es deixa de fer amb el català i el castellà", ha afegit.
Quant a les infraestructures, i després dels problemas a la xarxa de Rodalies que ha atribuït a una manca d'inversió perquè no hi ha uns pressupostos generals de l'Estat, ha augurat que es produirà "una desgràcia" a la xarxa viària catalana per l'estat de les carreteres.
"No s'està fent manteniment. I, tant de bo m'equivoqui, però en algun moment haurem de lamentar alguna desgràcia fruit de la manca de pressupostos generals de l'Estat. L'Estat no havia recaptat mai tants diners com els que ha recaptat en aquesta legislatura", ha resolt.
I, després de defensar un finançament acordat entre les comunitats, ha criticat que a Catalunya hi ha "un problema de malgastar els diners amb més de 500 organismes" de la Generalitat.