Albiol acusa el Govern central de manca d'inversió i "decisions curtplacistes" en habitatge

Rautio (PPE) aposta per empoderar les ciutats i regions i defensa el respecte a la propietat privada
BADALONA (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha acusat el Govern central de manca d'inversió i de prendre "decisions curtplacistes" en matèria d'habitatge, i també ha criticat que la regulació impulsada per l'executiu espanyol ha complicat la situació.
Ho ha dit aquest dilluns en una jornada del PP Europeu (PPE) sobre habitatge celebrada a Badalona, en la qual també ha intervingut la presidenta del PPE en el Comitè de les Regions (CDR), Sari Rautio.
L'alcalde de Badalona ha assenyalat que hi ha "dos problemes gravíssims que bloquegen el mercat de l'habitatge: l'ocupació il·legal i la inseguretat jurídica", i ha lamentat la desprotecció davant els impagaments del lloguer que existeix, segons ell, a Espanya.
Ha sostingut que, quan hi ha inquilins que deixen de pagar, el procediment judicial perquè el propietari recuperi l'habitatge és d'entre un any i mig i dos anys, segons les seves dades, la qual cosa provoca que "molts propietaris, per por, imposin condicions duríssimes expulsant del mercat els joves".
"SIMPLIFICAR LA NORMATIVA"
Albiol considera que aquesta situació és fruit d'una normativa equivocada impulsada pel Govern central, "que es nega a canviar les regles que han demostrat ser un fracàs", ja que castiguen, a parer seu, la construcció d'habitatges per posar-los al mercat de lloguer.
També ha cridat a posar fi a la inseguretat jurídica la qual assegura que és un fre en l'àmbit de l'habitatge, i ha apuntat que els canvis passen per "simplificar la normativa actual i apostar per la col·laboració públic-privada".
"L'habitatge no s'ha de convertir en un privilegi sinó en un dret garantit. És responsabilitat de tothom, ajuntaments, regions, governs i Europa, garantir aquest dret. No hi ha solucions màgiques ni miraculoses, però sí camins realistes, eficaços i sostenibles", ha destacat Albiol, que també ha defensat el lideratge de les regions i les ciutats en aquest àmbit.
SARI RAUTIO
Per la seva banda, Rautio ha apostat per organitzar accions des d'Europa i els estats membres per abordar la crisi de l'habitatge, i ha defensat "reformar la normativa per permetre que hi hagi més accés a habitatge social".
Ha assegurat que l'èxit de les polítiques europees d'habitatge "dependrà d'una política de cohesió gestionada des de baix fins a dalt", i ha defensat empoderar les administracions locals i regionals, ja que són les que millor entenen la realitat de la ciutadania.
També ha defensat que s'ha d'assegurar la protecció de la propietat privada, ja que considera que és el pilar per a la inversió: "El respecte per la propietat privada no és negociable", ha subratllat.
FER FRONT A L'OCUPACIÓ
Rautio considera que l'ocupació il·legal d'habitatges "soscava la justícia", i ha cridat a actuar de manera contundent per fer-hi front i protegir la inversió de famílies i empreses locals, textualment.
Ha defensat que el Pacte Verd europeu no esdevingui un "mur verd" que freni les solucions en habitatge, i ha assenyalat que els fons europeus en aquesta matèria han de ser de fàcil accés i posar al centre les autoritats locals i regionals.
"Hem de promoure mètodes innovadors, solucions que redueixen els costos i enforteixen el teixit social de les ciutats", com les cooperatives d'habitatge, després d'insistir que les regions i les ciutats no siguin actors de segona sinó líders en les polítiques d'habitatge.