Albiol, ingressat a l'Hospital Municipal de Badalona per problemes de cor

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha estat ingressat a l'Hospital Municipal de Badalona per problemes de cor, on estarà 24 hores en observació, per la qual cosa també haurà de reduir la intensitat de la seva agenda durant uns dies per cuidar-se.

Ho ha explicat el mateix Albiol en un vídeo a X, recollit per Europa Press, per avisar la ciutadania que es troba bé, que no ha estat un problema de salut "important", i que podrà continuar fent vida normal, esport i les seves obligacions com a alcalde quan es recuperi.

L'alcalde s'ha mostrat en el vídeo ajagut en una llitera, amb una bata hospitalària i envoltat per diversos estris mèdics, des d'on ha remarcat que tenia ganes d'explicar en públic que havia tingut complicacions al cor.

Albiol preveu que dimarts a la tarda li donin l'alta a l'hospital, per la qual cosa podrà aprofitar la diada de Sant Jordi durant les últimes hores del dia.

L'alcalde ha fet broma que dimarts, diada de Sant Jordi, anirà a visitar les parades de llibres i roses al carrer encara que hagin de trucar a la policia municipal per haver sortit de l'hospital.