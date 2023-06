Albiol i Guijarro arriben a l'Audiència de Barcelona pel judici a un exregidor de Badalona

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha arribat aquest dimarts cap a les 9.40 hores a l'Audiència de Barcelona per atestar en el judici a l'exregidor de la ciutat David Gómez --que va ser part del consistori el 2011, en el primer mandat d'Albiol--, i uns minuts després hi ha entrat l'exalcalde socialista Rubén Guijarro.

Gómez està acusat, amb 10 persones més --per als qui la Fiscalia demana dos anys i tres mesos de presó--, per presumpta prevaricació i frau a l'administració en suposadament encarregar obres a locals municipals sense licitar, per un total de 953.781,03 euros que el consistori no va arribar a pagar.

La sessió d'aquest dimarts es dedicarà a la declaració dels testimonis --n'hi ha 51 previstos en aquest judici--, i dilluns l'advocat Josep Riba, que representa l'acusació particular de l'Ajuntament de Badalona i alhora Albiol --que exercia l'acusació particular també a títol individual--, va demanar retirar la representació de l'alcalde en afirmar que l'acusació ja queda assegurada pel consistori.