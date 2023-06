Albiol espera que el PP pugui governar en solitari perquè l'"incomoden" certes polítiques de Vox

Considera una "evidència objectiva" l'existència de la violència de gènere

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha assegurat aquest dimecres que espera que el PP pugui governar en solitari després de les eleccions generals del 23 de juliol perquè l'"incomoden" algunes polítiques de Vox.

"No em ve de gust governar amb Vox. Les polítiques que planteja respecte a Europa, l'economia i la igualtat entre homes i dones no m'agraden i m'incomoden", ha admès en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Per Albiol, és una "evidència objectiva" l'existència de la violència de gènere i que el que importa són les polítiques que es despleguen, més enllà del que defensi Vox.

"Una cosa és que, a partir d'un acord, s'adopti la terminologia i molt diferent quines seran les polítiques", ha sostingut l'alcalde, que ha negat que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, minimitzés la condemna per violència de gènere del candidat de Vox a València, Carlos Flores.

Sobre si creu que Feijóo li proposarà ser ministre si guanya les generals, ha manifestat que no l'hi demanarà perquè sap --ha afegit-- que va entrar en política "per ser alcalde".