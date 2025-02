Albiol diu que les morts a Badalona han estat "bastant agressives i violentes"

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha explicat que les morts violentes de diumenge i dilluns al matí a la ciutat han estat "bastant agressives i violentes".

Així ho ha dit en una entrevista a TV3 aquest dimarts, en la qual ha detallat que l'assassinat de dilluns "podria estar relacionat amb el tràfic de drogues", i que l'home trobat mort aquest dimarts estava lligat de mans i peus.

La mort violenta de diumenge es va produir en un domicili després d'una agressió amb arma blanca entre diverses persones, mentre que el cadàver trobat dilluns a la nit estava en un local on vivia la víctima.

"Això no és un problema d'inseguretat, perquè al final, quan algú l'assassinen dins el seu domicili, no és un problema d'inseguretat. Són fets excepcionals perquè es produeixen en unes circumstàncies que no són habituals", ha dit.

D'altra banda, Albiol també ha demanat al Govern central canviar les lleis contra els multireincidents: "El que no pot ser és que una persona que han detingut 15, 20, 8, 40 vegades, estigui al carrer".