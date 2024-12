Albiol diu que el judici servirà per explicar "tot el que va passar i també el que no va passar"

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol (PP), ha explicat abans d'entrar al judici per la presumpta instal·lació d'antenes de telefonia mòbil sense llicència en una comissaria de la localitat el 2012, que la vista oral servirà per detallar "tot el que va passar i també el que no va passar".

Així ho ha dit en declaracions als mitjans de comunicació abans d'entrar al judici amb jurat popular que comença aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona i que s'allargarà més d'una setmana.

"Vull assenyalar que estic bé, estic tranquil, tenint en compte el tranquil que es pot estar quan un entra a un judici. És evident que és una situació que no agrada, però arribats aquí hi ha una realitat, que és que avui comença el judici oral", ha expressat.

Ha evitat entrar en "detalls ni en puntualitzacions per una qüestió de respecte cap al tribunal", encara que ha sostingut que les sessions de la vista oral són obertes i públiques i qui vulgui les podrà seguir.

"Això permetrà que, directament, cadascun de vostès podrà treure les seves conclusions del que va passar, però sobretot del que no va passar", ha manifestat l'alcalde.

Albiol s'enfronta a dos anys i 10 mesos de presó, inhabilitació per a càrrec públic durant 10 anys i multa de 9.000 euros per un delicte continuat de prevaricació; un delicte continuat de prevaricació urbanística; un delicte continuat de prevaricació ambiental i omissió del deure de perseguir delictes.