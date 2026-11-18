BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ha demanat unir el vot a favor del PP perquè el president del Govern central, Pedro Sánchez, "està aconseguint aglutinar el vot de l'extrema esquerra en la seva candidatura".
Ho ha dit durant una conferència aquest dimecres en el fòrum Barcelona Tribuna organitzat per Amics del País, en què l'ha presentat el president del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, i l'han acompanyat el secretari general del PP català, Juan Fernández, i el candidat al Senat per Barcelona, Josep Tutusaus, entre d'altres dirigents.
Albiol ha afirmat que, a més d'aglutinar el vot a favor seu, l'altre objectiu de Sánchez és que el vot del centredreta es divideixi, i ha alertat que, si ho aconsegueix, voldrà dir "que el PP no podrà continuar creixent, s'estancarà i fins i tot que podrà retrocedir".
També ha augurat que, si Sánchez aconsegueix mantenir el mateix nivell de suport electoral, "a partir del minut u començarà a incendiar els carrers" i que, si no ho aconsegueix, sorgirà un sector crític dins el PSOE per substituir-lo al capdavant del partit.
Preguntat per si troba a faltar una formació com CiU per poder pactar en comptes de fer-ho amb Vox, ha respost: "No, perquè aspiro a que el PP aglutini gran part de les persones que votaven CiU. Junts no és CiU".
DIVISIÓ SOCIAL
El també alcalde de Badalona (Barcelona) veu necessari un canvi perquè "ningú no ha dividit tant la societat espanyola com ho ha fet aquest govern; ni el PSOE quan ha governat ni el PP", i ha acusat l'executiu d'intentar dividir treballadors i empresaris i llogaters i propietaris.
"Una de les primeres missions és mirar de recosir aquesta fractura social que està provocant Sánchez entre bons i dolents", i ha afirmat que el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, donarà resposta a grans problemes que pateixen els catalans.
"SOC MOLT DUR CONTRA LA IMMIGRACIÓ IRREGULAR"
Sobre la immigració, ha insistit que veu amb bons ulls la proposta dels cinc països de la Unió Europea d'instal·lar a Ruanda un centre de deportació, i ha defensat que el pròxim govern ha de "veure com funciona i, si funciona", donar-hi també el seu suport.
"Soc molt dur en contra de la immigració irregular i, especialment, conflictiva", ha dit, després de rebutjar que es posi al mateix nivell la immigració regular i la irregular.
En aquest sentit, ha defensat que tinguin prioritat per quedar-se a Espanya els immigrants provinents de Llatinoamèrica "per una qüestió cultural", i ha rebutjat que tinguin igualtat de condicions amb els de països amb diferents idiomes i cultures.
Preguntat pel català, també pel que fa a la immigració, ha respost que un metge, per exemple, ha d'entendre català, però ha defensat donar "un termini d'un any perquè entengui" la llengua en comptes de rebutjar que pugui ocupar el lloc de feina, com proposa Junts.