Albiol demana reunir-se amb Sánchez després d'un assassinat en un edifici ocupat de Badalona (Barcelona)

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha demanat una reunió urgent amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, per abordar "l'ocupació il·legal i les gravíssimes conseqüències que provoca" després de l'assassinat d'un jove aquest dijous en un edifici ocupat de titularitat municipal, informa el consistori en un comunicat.
Albiol ha comparegut aquest dijous després de conèixer-se la mort violenta d'un jove en l'antic institut B-9, un espai situat al barri de Sant Roc de Badalona que està ocupat des de 2023.
"L'Ajuntament de Badalona fa dos anys que està atrapat en procediments judicials per recuperar aquest edifici municipal, procediments que l'actual legislació alenteix i eternitza", ha dit Albiol.
L'alcalde ha manifestat que l'assassinat és "la prova més clara que la llei falla i que el Govern d'Espanya ha fallat de forma estrepitosa per no posar mesures" i ha acusat l'Executiu de negar-se a tramitar una llei per acabar amb l'ocupació il·legal.
Segons Albiol, des de setembre de 2023 l'Ajuntament de Badalona ha fet 13 tràmits administratius i judicials per intentar desallotjar aquest espai, un procés que s'ha dilatat en el temps i que evidencia "el despropòsit que suposa estar batallant durant anys per recuperar una possessió".