Albiol demana que les violacions entre menors tinguin "conseqüències"

BADALONA (BARCELONA), 22 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha demanat "conseqüències" per als menors que siguin autors d'una violació, després que aquest divendres els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors per presumptament agredir sexualment una altra menor el 3 de juny a la localitat.

Ho ha dit en unes declaracions als mitjans, en les quals ha assegurat que hi ha d'haver una reforma de la llei del menor "perquè el menor que fa un delicte tan greu tingui conseqüències".

"El que no és raonable és que aquell que provoca una violació no tingui conseqüències, perquè si no, aquestes situacions s'aniran repetint", ha afegit.

Per aquest motiu, ha demanat que es dugui a terme la reforma de la llei al Congrés: "No estic dient que un menor d'edat se l'hagi de posar a la presó. Entre no posar-los, que evidentment no pot ser, i que no passi absolutament res en la majoria dels casos, hi ha un punt intermedi".

Finalment, ha traslladat la seva "solidaritat" a la víctima i s'ha posat a disposició de la menor i de la seva família.