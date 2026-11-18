Defensa la seva "lluita" contra la immigració irregular conflictiva abans que existís Vox
MALGRAT DE MAR (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ha tornat a exigir al Govern central informació sobre el repartiment de persones migrants, i ho ha fet davant un centre d'atenció humanitària a Malgrat de Mar (Barcelona), on ha advertit: "No pararé".
"Fins que no em donin la informació que estic sol·licitant al Govern d'Espanya no pararé, i adverteixo: la pròxima acció serà a la porta de la Delegació del Govern central a Catalunya. Per tant, que es vagin preparant", ha dit en unes declaracions als periodistes aquest dimecres.
Albiol ha assegurat que, tot i que no provinguin de les Canàries com ha indicat l'associació que els atén, aquestes persones "estan venint de l'Àfrica", i ha criticat la política migratòria del Govern central.
"La política d'immigració de Pedro Sánchez consisteix a anar repartint el problema, a agafar els immigrants que arriben en situació irregular en pasteres al nostre país, pujar-los a un avió i repartir-los pel territori", ha afirmat.
En unes declaracions a Europa Press, un portaveu de l'Associació Moviment per la Pau, encarregada del centre d'atenció humanitària davant el qual Albiol ha atès els mitjans, ha explicat que el centre funciona des de l'any 2024 i que actualment atén unes 60 persones sol·licitants d'asil i refugiats, que esperen fer les entrevistes i tràmits necessaris.
A VOX: "PODRIEN SER UNA MICA MÉS ORIGINALS"
Preguntat per les paraules del candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, que ha dit: "Vox és l'original i algú pretén ser-ne la còpia" en matèria d'immigració, Albiol li ha respost que amb els de Santiago Abascal té poques coses a coincidir en aquesta qüestió.
"Abans que existís Vox ja era una reivindicació, una lluita que tenia contra la immigració irregular conflictiva. Per tant, que aquest partit digui el que consideri oportú, però jo les idees les tinc bastant clares abans de l'existència d'aquest partit", ha afegit.
I ha resolt que, després d'aquest argument d'Aizcorbe, "segurament podrien ser una mica més originals" des de Vox.