Albiol crida a enfortir l'administració local en un fòrum de l'ONU sobre l'Agenda 2030

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha cridat aquest dijous a enfortir les administracions locals amb l'accés directe a recursos financers europeus, en el Fòrum de Governs Locals i Regionals sobre l'Agenda 2030 celebrat a Nova York (Estats Units) i en el qual ha intervingut en representació dels alcaldes espanyols.

En la reunió, presidida per l'ambaixador de la UE davant el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides, Renaud Savignat, Albiol hi ha participat com a representant dels 8.000 ajuntaments de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), explica el consistori en un comunicat.

Albiol ha defensat el paper dels governs locals i les xarxes de ciutats "com a motors per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible", i creu que els governs locals han d'ocupar el centre del desenvolupament territorial, amb suport a la cooperació descentralitzada.