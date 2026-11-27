David Zorrakino - Europa Press
LLEIDA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ha augurat que el PP obtindrà aquest diumenge que ve a Barcelona un resultat "que molt poques persones esperen".
Ho ha dit en declaracions a periodistes aquest divendres a Lleida, on ha assegurat també estar "convençut" que els populars obtindran un escó en aquesta província després de no aconseguir representació en les passades eleccions generals de 2023.
"No tinc cap tipus de dubte que, per primera vegada en molts anys, el PP aquest diumenge obtindrà representació no solament a Lleida, sinó en el conjunt de les quatre províncies de Catalunya, i que a Barcelona també tindrem un resultat que molt poques persones esperen", ha sostingut.
Albiol ha subratllat que, perquè els resultats siguin "una sorpresa positiva", el PP ha d'aconseguir l'escó per Lleida i ha demanat no confiar-se perquè, ha dit, encara no hi ha res segur.
El PP ha celebrat l'acte de tancament de la seva campanya aquest divendres al migdia a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) al costat del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, qui ha defensat que "aquesta vegada sí" aconseguirà arribar a la Moncloa després dels comicis d'aquest diumenge.