Albiol assegura que "hauria actuat" si li haguessin dit que hi havia irregularitats amb les antenes

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), ha assegurat que si li haguessin dit que hi havia irregularitats en el cas per la presumpta instal·lació d'antenes de telefonia mòbil sense llicència en una comissaria de la localitat el 2012, "hauria actuat", i s'ha declarat innocent.

Ho ha dit aquest dilluns durant la seva declaració com a investigat --en la qual ha respost a totes les parts i que ha durat 51 minuts-- en el judici amb jurat popular a l'Audiència de Barcelona, sessió en la qual han declarat 3 dels 6 acusats.

A més d'Albiol, entre els acusats hi ha l'exregidor de Seguretat Ciutadana de Badalona, Miguel Jurado; l'aleshores gerent d'Urbanisme, Xavier Salvà; el gerent de l'empresa pública Engestur, Tomás Vizcaíno; el regidor d'Urbanisme del seu equip de govern, Oriol Lladó, i el cap del departament de llicències i obres, Josep Duran.

L'alcalde ha al·legat que ell va assumir el càrrec i que entre 2011 i 2015 va anar delegant competències: "Sobre el control de la legalitat, en general, era un detall al qual jo no entrava. Ni a la via pública ni en qualsevol altre àmbit, per fer-ho hi ha un equip tècnic. Jo en el control de la legalitat no hi entrava".

FETS

Segons la Fiscalia, la responsable del departament d'Ordenació de Vodafone va contactar el juliol del 2012 amb qui aleshores era el director de Tecnologia de la Informació de l'Ajuntament de Badalona per parlar amb una persona de contacte per mirar d'instal·lar una estació base de telefonia al Turó d'en Caritg.

Aquesta persona el va derivar al gerent i conseller delegat d'una empresa municipal de capital íntegrament públic, Engestur, i, en virtut de l'acord del Ple de l'Ajuntament, era l'encarregat de gestionar les tasques públiques relacionades amb aquest assumpte.

Segons el ministeri públic, Albiol va decidir autoritzar "sense dictar mai una resolució expressa" que Vodafone pogués aixecar la instal·lació de telefonia dins el recinte de la Comissaria Central de la Guàrdia Urbàna del Turó d'en Caritg.

Ho va fer, prossegueix l'escrit, tot i que tant ell com els altres acusats, que també ocupaven un càrrec públic, sabien que l'emplaçament no era compatible per a aquest ús, la qual cosa impedia la concessió d'una llicència municipal, ambiental i urbanística.

PENES

Per aquests fets, la Fiscalia sol·licita dos anys i 10 mesos de presó, la inhabilitació per a càrrec públic durant 10 anys i una multa de 9.000 euros per a Albiol, mentre que per als altres acusats demana un any i mig de presó i una multa com a cooperadors.

La Fiscalia demana que els acusats indemnitzin l'Ajuntament amb 17.448,27 euros i afegeix que, d'aquesta quantitat, respondran solidàriament Vodafone en 6.562,08 euros i Movistar en 10.886,19; a més, a Vodafone li demana que pagui els 8.300 euros del consum de llum de la comissaria de la Guàrdia Urbana que va abonar el consistori.