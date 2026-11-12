Albiol assegura que el català "no s'eliminarà de les Corts" si guanya el PP

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP per Barcelona a les eleccions generals, Xavier García Albiol, ha assegurat aquest dijous que "a les Corts es continuarà podent parlar català" si guanya el seu partit.
"El català no s'eliminarà de les Corts", ha insistit en el debat de candidats catalans organitzat per Ser Catalunya i 'El País' (Prisa) amb Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Jordi Albert (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Xavier García Albiol (PP) i Carina Mejías (Vox).
Albiol ho ha dit arran de les crítiques del PSC, els Comuns, ERC i Junts a la proposta del PP en el seu programa electoral que defensa reformar el reglament de la cambra baixa perquè els debats parlamentaris es facin en castellà.
El popular ha assegurat que no presentaran cap proposta en contra de Catalunya ni del català i que aposten per mesures "adequades per garantir l'ús del català" davant la reculada en l'ús social, que ha dit que l'amoïna però que s'ha d'abordar des de la naturalitat.
DEFENSA DE L'AUTOGOVERN
Hereu li ha replicat que "el senyor Albiol no mana gens al PP, perquè el PP català no determina res del programa", i Urtasun també ha criticat el popular per la posició del seu partit.
Urtasun també ha dit que Nogueras fa passos en fals de cara al 29N sent equidistant, segons ell, entre el bloc de la dreta que vol eliminar l'autogovern i perseguir la llengua, i el bloc progressista: "El poble de Catalunya, davant l'arribada d'un bloc d'exrema dreta, no serà equidistant".
Albert ha reivindicat ERC com la "pedra angular" en defensa dels interessos de Catalunya al Congrés, entre d'altres, permetent que es pugui parlar en català, i ha acusat Junts d'equidistància quan, segons ell, el bloc que pot venir és molt pitjor que l'actual.
Nogueras ha reivindicat que es parla en català al Congrés gràcies a Junts: "Tant els socialistes com el PP i els Comuns, abans que arribés Junts, ens feien fora del Congrés per parlar en català", i ha afegit que Junts parla al 100% en català però ERC no sempre.
LA POLÍTICA MIGRATÒRIA
El bloc de política migratòria i social ha polaritzat el debat: el PSC, els Comuns i ERC han qualificat de racistes les propostes especialment del PP i Vox, mentre que Junts ha defensat tenir-ne les competències a Catalunya.
Mejías ha criticat una política de fronteres obertes del Govern central en els últims dos mandats, la qual cosa ha "rebentat absolutament" tant les urgències sanitàries com l'educació i la seguretat.
Hereu ha acusat el PP i Vox de no resoldre mai els problemes i els ha atribuït "una enorme capacitat d'intentar destruir la convivència" i els barris, fet que assegurat que els socialistes impediran, i s'ha reivindicat orgullós de la convivència a Catalunya.
Urtasun, que ha carregat contra Albiol i Mejías per les seves crítiques a la immigració, ha dit que l'autèntic risc en les eleccions és per a les dones, no els migrants: "El govern de PP-Vox és un risc per als drets de les dones, conquerits durant molts anys".
Per part d'ERC, Albert ha sostingut que les necessitats socials estan clares i passen per "enfortir els serveis públics" i procurar la màxima seguretat per als ciutadans, que no es garanteix limitant la immigració sinó augmentant el seu poder adquisitiu.
Nogueras ha defensat més control des de Catalunya sobre la immigració, "com fan la resta de països de la UE", i ha criticat que la regularització extraordinària de migrants es va fer sense control i sense criteri.
Albiol considera necessari limitar el nombre de persones que entren a Espanya per evitar conflictes greus, i ha dit 'sí' a la immigració "en números molt concrets i que s'adapti" a Espanya i per treballar.