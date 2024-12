Albiol al·lega en el judici pel cas de les antenes que hi ha extrems "aliens" a l'alcaldia

Acaba la primera sessió amb les qüestions prèvies i la fiscal demana 2 anys i 10 mesos de presó per a l'alcalde

La defensa de l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), exercida per Cristóbal Martell, ha al·legat en el judici per la presumpta instal·lació d'unes antenes de telefonia mòbil sense llicència en una comissaria de la localitat el 2012, que "hi ha determinats extrems que són aliens naturalment a l'alcaldia".

Ho ha dit aquest dilluns durant la primera sessió del judici amb jurat popular a l'Audiència de Barcelona, que s'allargarà més d'una setmana i en què les parts han exposat les qüestions prèvies.

A més d'Albiol, entre els acusats hi ha l'exregidor de Seguretat Ciutadana de Badalona, Miguel Jurado; l'aleshores gerent d'Urbanisme, Xavier Salvà; el gerent de l'empresa pública Engestur, Tomás Vizcaíno; el regidor d'Urbanisme del seu equip de govern, Oriol Lladó, i el cap del departament de llicències i obres, Josep Duran.

Estava previst que els acusats declaressin aquest dilluns durant la primera sessió, però a petició de totes les defenses ho faran dimarts o dimecres de la setmana vinent per exercir el "dret a defensa", ja que hi ha testimonis i proves que no s'han practicat durant la instrucció.

A partir de dimarts declararan els testimonis, es faran les proves pericials i es reproduiran les proves documentals.

DEFENSES

"El nombre d'habitants de Badalona el 2012 era de 220.000 persones i 1.000 funcionaris. En un ajuntament de 220.000 ànimes i 1.000 funcionaris hi ha determinats aspectes que són aliens naturalment a l'alcaldia", ha declarat Martell, deixant entreveure la línia de defensa.

L'advocat de Jurado ha explicat que l'acusat va patir un ictus el passat 11 de novembre i, tot i que entén i raona, "quan parla i s'expressa, de vegades, s'encalla", motiu pel qual va a rehabilitació els dilluns, dimecres i divendres.

"Volia demanar si pot ser dispensat per practicar els exercicis de rehabilitació i incorporar-se quan acabi", ha dit l'advocat, tot i que ha afirmat que durant el tràmit de declaració dels acusats i de l'última paraula hi serà present, fet que la fiscal i el tribunal han permès.

Així mateix, la defensa de Vizcaíno ha demanat que el seu defensat s'absenti en algunes sessions per motius laborals, però el president del tribunal ho ha desestimat.

Les defenses han rebutjat alguns testimonis previstos i han aportat noves proves documentals per reproduir durant el judici.

FETS

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, consultat per Europa Press, la responsable del departament d'ordenació de Vodafone va contactar el juliol del 2012 amb qui aleshores era el director de Tecnologia de la Informació de l'Ajuntament de Badalona per parlar amb la persona de contacte per mirar d'instal·lar una estació base de telefonia al turó d'en Caritg de la localitat.

El director la va derivar al gerent i conseller delegat d'una empresa municipal de capital íntegrament públic, Engestur, que, en virtut de l'acord del ple de l'Ajuntament, era l'encarregat de gestionar les tasques públiques relacionades amb aquest assumpte.

No obstant això, el consistori "continuava mantenint la potestat pública d'exercici preceptiu per a l'autorització i la intervenció d'aquestes instal·lacions", a més de vetllar per la protecció de la legalitat urbanística i ambiental.

Segons el ministeri públic, Albiol va decidir autoritzar "sense dictar mai una resolució expressa" que Vodafone pogués col·locar la instal·lació de telefonia dins el recinte de la Comissaria Central de la Guàrdia Urbàna del turó d'en Caritg.

Ho va fer, prossegueix l'escrit, tot i que tant ell com els altres acusats, que també ocupaven un càrrec públic, sabien que l'emplaçament no era compatible per a aquest ús, la qual cosa impedia la concessió d'una llicència municipal ambiental i urbanística.

PENES

Per aquests fets, la Fiscalia sol·licita dos anys i 10 mesos de presó, la inhabilitació per a càrrec públic durant 10 anys i una multa de 9.000 euros per a Albiol, mentre que per als altres acusats demana un any i mig de presó i una multa com a cooperadors.

La Fiscalia demana que els acusats indemnitzin l'Ajuntament amb 17.448,27 euros i afegeix que, d'aquesta quantitat, respondran solidàriament Vodafone en 6.562,08 euros i Movistar en 10.886,19; a més, a Vodafone li demana que pagui els 8.300 euros del consum de llum de la comissaria de la Guàrdia Urbana que va abonar el consistori.