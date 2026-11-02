Albiol afirma que el Govern central està perdut i utilitza Puente d'"escut polític"

MADRID 2 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona) i cap de llista del PP per Barcelona a les eleccions generals, Xavier García Albiol, ha assegurat aquest dilluns que el Govern central està "perdut" després de l'accident d'Urda (Toledo) i ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de pretendre utilitzar el ministre de Transports, Óscar Puente, com a "escut polític" per evitar que li arribin les responsabilitats.
En unes declaracions als mitjans durant la reunió del Comitè Executiu Nacional del PP, Albiol ha qualificat de "temeràries" les declaracions de Puente sobre la possibilitat de tancar la connexió ferroviària entre Madrid i Barcelona.
"Si cal adoptar aquesta decisió, s'ha de fer sense prèviament generar alarmisme entre els ciutadans. Si s'ha de tancar, es tanca i, si no, no has d'espantar la gent", ha manifestat.
Segons ell, aquestes declaracions demostren que els responsables del Govern central "estan perduts i no en tenen ni idea", i ha vinculat la situació amb les conseqüències d'una "utilització política d'Adif", empresa pública responsable de les infraestructures ferroviàries.
SÁNCHEZ, RESPONSABLE DEL QUE HA PASSAT
Preguntat per la possible dimissió del ministre, Albiol ha assenyalat que hi ha situacions en què les responsabilitats polítiques són "òbvies" i no haurien de necessitar més explicacions.
En aquest sentit, considera que la seva sortida s'hauria de produir per decisió pròpia o del president del Govern central, tot i que ha acusat Sánchez d'intentar-lo mantenir en el càrrec per evitar assumir responsabilitats.
"Pretén, des del meu punt de vista, utilitzar Puente com a escut, com a escut polític, perquè no li arribi la responsabilitat", ha afirmat.
Finalment, el dirigent popular ha responsabilitzat directament Sánchez del que ha passat a Adif i a Transports durant aquesta legislatura, ja que va ser ell qui en va nomenar els responsables i va posar al capdavant "persones que eren les menys recomanables del seu partit".