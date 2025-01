Albiol, absolt per la instal·lació d'unes antenes a la Guàrdia Urbana de Badalona

Es va declarar innocent i va assegurar que si hagués sabut que hi havia irregularitats "hauria actuat"

BARCELONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha absolt Xavier García Albiol, actual alcalde de Badalona del PP, i la resta d'acusats per la instal·lació d'unes antenes de telefonia mòbil sense llicència en una comissaria de la Guàrdia Urbana d'aquesta localitat el 2012, durant el seu primer mandat municipal.

En el judici, celebrat el desembre del 2024, Albiol va respondre a les preguntes de totes les parts, es va declarar innocent i va assegurar que si li haguessin dit que hi havia irregularitats "hauria actuat".

INSTAL·LACIÓ DE DUES ANTENES

Els fets es remunten al 2012 quan, segons el relat de la Fiscalia, actuant com a alcalde, Albiol va decidir autoritzar "sense dictar mai una resolució expressa" la instal·lació de dues antenes de telefonia dins el recinte de la Comissaria Central de la Guàrdia Urbana del Turó d'en Caritg.

Ho va fer, segons el ministeri públic, tot i que sabia que l'emplaçament no era compatible per a aquest ús, la qual cosa impedia la concessió d'una llicència municipal ambiental i urbanística.

Després d'escoltar la seva declaració, la Fiscalia va mantenir la petició de 2 anys i 10 mesos de presó per a Albiol per un delicte continuat de prevaricació i va sol·licitar un any i mig com a cooperadors per a l'aleshores gerent d'Urbanisme, Xavier Salvà; el gerent de l'empresa pública Engestur, Tomás Vizcaíno; i el cap del departament de llicències i obres, Josep Duran.

No obstant això, va retirar l'acusació contra l'exregidor de Seguretat Ciutadana de Badalona, Miguel Jurado, i el regidor d'Urbanisme del seu equip de govern, Oriol Lladó.