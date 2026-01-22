Albiach troba un "error" anunciar que es reprendrà Rodalies sense estar garantit

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha considerat un "error" anunciar que es reprendrà el servei de Rodalies sense que això estigui garantit.
"Una vegada més es demostra que Rodalies i Regionals és clau per al funcionament del país i per què ha de ser la màxima prioritat del Govern en infraestructures", ha subratllat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Tot i que el Govern va anunciar que el servei de Rodalies es reprendria aquest dijous a partir de les 6.00 hores --excepte el tram de l'R4 on es va produir l'accident i el tram d'obres per l'ampliació de l'R3--, la xarxa ferroviària no ho ha fet al·legant "causes operatives" des de les 6.30 hores.