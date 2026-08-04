Albiach retreu a Sánchez voler ser "campió" climàtic però ampliar l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha retret al president del Govern central, Pedro Sánchez, que la seva defensa del combat contra l'emergència climàtica sigui compatible amb ampliar l'Aeroport de Barcelona.
"No se sosté que Sánchez vulgui ser el campió en la lluita contra l'emergència climàtica i mentrestant el ministre Puente i el president Illa estiguin treballant per a l'ampliació de l'Aeroport", ha afirmat en una entrevista d'Europa Press.
Segons Albiach, els governs han de lluitar contra l'emergència climàtica que aquest estiu s'ha fet evident amb els "incendis devastadors de sisena generació", però que aquesta acció en favor del clima ha d'acompanyar-se de mesures coherents.
Per això, ha ironitzat amb les paraules de Sánchez sobre el PP i Vox: "Deia Pedro Sánchez, el president Sánchez, que els rumors falsos del Partit Popular i de Vox són combustible per a l'emergència climàtica. Jo diria que l'ampliació de l'Aeroport també".
Ha defensat treballar en un pacte d'Estat contra l'emergència climàtica, i, encara que admet que Sánchez i Illa tenen un discurs que s'enfronta a l'extrema dreta i el negacionisme climàtic, les seves accions van en sentit contrari: "Ens trobem amb unes pràctiques i unes propostes que són pròpies de negacionistes".
Més enllà de l'impacte en emissions, que segons Albiach augmentarien en un terç amb l'ampliació del Prat, també condicionaria el model econòmic: "Ens portaria 20 milions més de turistes, i crec que ja tenim prou".
PRESSIÓ A JUNTS
La dirigent dels Comuns s'ha referit també al nou decret del Govern en matèria d'habitatge, l'aprovació del qual ha posposat l'Executiu a setembre a la recerca de suports parlamentaris, que Albiach creu que poden passar per Junts.
"Hi ha un bloc democràtic i plurinacional en què cadascun tenim les nostres idees, les nostres mesures, les nostres polítiques, però hem de ser capaces de posar-nos d'acord en el que és més bàsic, que és el bé de Catalunya", ha dit.
Per això ha criticat que Junts no pot "al matí dir que estima a Catalunya i a la tarda votar amb el PP i Vox", i els ha instat a negociar les mesures del decret, encara que els Comuns tenen línies vermelles.
Aquestes línies són tres: "La pròrroga automàtica dels lloguers dos anys, la moratòria de desnonaments i la regulació dels lloguers de temporada. Per a nosaltres, aquestes tres coses han d'estar sí o sí", però poden ser flexibles, fer concessions i negociar en altres temes i atendre a les seves demandes.
EL PP I EL FINANÇAMENT
També ha opinat sobre la reforma del model de finançament, que s'abordarà al setembre amb les comunitats en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), després de posposar-se a petició de les autonomies governades pels populars.
Albiach ha lamentat aquest retard: "És una llàstima, perquè tinc la sensació que al Partit Popular ni està ni se li espera. I, per tant, jo crec que estem perdent temps".
Ha assegurat que les posicions "tan sectàries" del PP queden desautoritzades per la posició del Govern de Canàries: segons ella, amb el seu suport a la reforma del model ha demostrat que la proposta és bona per a tots.
"El que no poden fer és, senzillament perquè ha estat impulsat des de Catalunya, posar-se d'esquena. Cert que per a Catalunya venen 4.700 milions d'euros, però és que, per exemple, per a la Comunitat Valenciana en van 3.800, i Andalusia és la segona més afavorida", ha dit.