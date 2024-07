Albiach reivindica que els Comuns són aritmèticament "imprescindibles" per a la legislatura

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha reivindicat aquest dissabte que els Comuns són aritmèticament "imprescindibles" i, al seu parer, políticament necessaris per a la legislatura a Catalunya.

"Amb tota la humilitat del món, però l'aritmètica parla per si sola i, per tant, aritmèticament som imprescindibles, però també perquè políticament som necessàries per les nostres idees, per la nostra valentia", ha expressat en el Consell Nacional del partit, que ha tingut lloc a Barcelona.

Ha assegurat que els Comuns no s'equivoquen de prioritats i que "no hi haurà legislatura si no és treballant per garantir l'accés a l'habitatge" i la transició verda.

"Serem decisius en el pròxim cicle polític que s'ha d'obrir necessàriament a Catalunya", ha afegit.

Així mateix, Albiach ha assenyalat que aquesta legislatura ha de ser la de "la recuperació, de la consolidació i de l'enfortiment de la sanitat pública", garantint la visita en l'atenció primària en un màxim de 48 hores i reforçant la salut mental i el dentista públic.