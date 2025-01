Albiach proposa multes de més de 90.000 euros en el règim sancionador de la llei d'habitatge

Proposa que l'impost de transmissió patrimonial passi del 10 al 20% per als grans tenidors

BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha plantejat aquest dijous que el règim sancionador per incomplir la llei d'habitatge inclogui multes de més de 90.000 euros per saltar-se l'índex de preus al lloguer en més del 30% o per utilitzar el lloguer de temporada "de manera fraudulenta".

"La llei està bé, però si no tens un règim sancionador, i tens 100 o 150 inspectors que fan complir la llei, de poc serveix. I això encara no hi és. Estem treballant documents, però per a nosaltres això ha de ser una sanció molt greu, i això implica sancions de més de 90.000 euros", ha explicat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Tot i que assegura que vol ser optimista, ha reiterat que s'aixecaran de la taula de negociació dels pressupostos si abans del 30 de gener no s'aprova el règim sancionador per frenar els lloguers de temporada.

"No podem esperar més", ha destacat Albiach, que ha negat que quedin serrells en la negociació dels comptes, com va assenyalar la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero.

Més enllà de les qüestions relacionades amb l'habitatge, ha concretat que encara no han entrat a parlar de sanitat, d'educació o de drets socials, per la qual cosa considera que la negociació "necessita millorar" i avançar en altres propostes, com la que l'impost de transmissió patrimonial passi del 10 al 20% per als grans tenidors.

"L'impost de transmissió patrimonial s'ha de convertir en un impost antiespeculació", ha subratllat.

HARD ROCK I AEROPORT

Sobre el Hard Rock, ha assegurat que no està amoïnada i ha celebrat l'aval del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) a la reforma fiscal presentada per ERC i els Comuns, i ha afegit: "A partir d'aquí, si no és viable o no és rendible econòmicament per als promotors, són ells els que es faran enrere".

Després que el Ministeri de Cultura hagi comprat la Casa Gomis del Prat de Llobregat (Barcelona), en una de les zones afectades per una de les propostes d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, Albiach ha admès que tot ajuda --"sí, és clar"-- a l'hora d'intentar evitar que es faci.

PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA

Després d'avançar que votaran a favor del decret de pròrroga pressupostària, creu que és el Govern qui ha d'estar amoïnat si vol aprovar els comptes, per la qual cosa els ha aconsellat que escoltin els "requeriments" de la seva formació i d'ERC.

Tot i que apunta que li costa veure un escenari en el qual Catalunya no tingui pressupostos, considera que també tindria sentit aprovar-los per començar-los a executar a l'abril.