Albiach promet tancar l'oficina de comerç a Tel-Aviv i suspendre relacions amb Israel

El ministre Ernest Urtasun erigeix Comuns-Sumar com a abanderat de les polítiques verdes

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Comuns-Sumar a les eleccions catalanes, Jéssica Albiach, ha promès aquest dissabte que, si arriba al Govern, tancarà l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Tel-Aviv i suspendrà relacions amb Israel per la guerra a Gaza.

Així s'ha expressat Albiach en la reunió del Consell Nacional de Comuns celebrada a Barcelona on, acompanyada pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha reivindicat que "la pau no es declara, sinó que es practica".

Albiach, davant les morts provocades per l'exèrcit israelià a Gaza, ha qualificat d'inacceptable que Catalunya mantingui una oficina per promocionar l'intercanvi comercial amb Israel, i ha criticat que la Generalitat tingui a la seva pàgina web oficial una promoció de l'oficina de Tel-Aviv.

MÉS POLÍTIQUES VERDES

En la seva intervenció, el ministre Urtasun ha assegurat que alguns partits estan pensant a tornar a la Catalunya de la dècada del 1990 i, davant això, ha defensat Albiach com "una dona que mira cap al futur, per dibuixar una Catalunya que sàpiga enfrontar els grans reptes actuals".

Amb això, el ministre ha erigit Comuns-Sumar com la formació que abandera les polítiques verdes, i ha afegit que avui dia "no es pot dissenyar una política pública en cap àmbit sense tenir en compte la crisi climàtica, que Catalunya pateix en primera línia amb la sequera".

Urtasun ha expressat que els comicis catalans del 12 de maig són un plebiscit entre dos models, i ha reiterat que Comuns-Sumar representa aquell que defensa serveis públics forts i el combat a la desigualtat i l'emergència climàtica, davant "cinc homes que vesteixen igual i en moltes coses miren al passat".

ALBIACH VOL ENTRAR AL GOVERN

Per després de les eleccions, Albiach ha assenyalat que Comuns-Sumar aspira i treballa per entrar al Govern, on vol "avançar cap a un model de país sòlid, amb propostes clares, que sigui capaç d'enfrontar amb determinació els desafiaments que ara té Catalunya".

La candidata de Comuns-Sumar ha criticat els executius catalans precedents per inacció i ha advertit que "els reptes i desafiaments requereixen molt més que electoralisme, paraules buides i promeses incomplertes".