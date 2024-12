Albiach pregunta a Illa com assumiran els Mossos ports i aeroports: "Això no va de titulars"

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que expliqui com assumiran els Mossos d'Esquadra les competències de ports i aeroports: "És important que s'expliqui bé, perquè això no va de titulars".

Després de la compareixença d'Illa per explicar els acords de la passada Junta de Seguretat al Parlament aquest dimecres, Albiach ha celebrat l'anunci d'Illa però ha criticat que la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, digués després de la Junta de Seguretat que els Mossos no podien assumir aquesta competència perquè no tenien prou efectius.

"Diu que sí que assumirem aquesta competència. En què quedem, president? Està preparat el cos de Mossos d'Esquadra, sí o no? Hi ha prou efectius o no? Com ho faran?", ha preguntat Albiach.

112 I EL SEPRONA

D'altra banda, ha defensat que Catalunya "no ha perdut cap competència" amb la integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al 112 català i ha assegurat que si s'hagués explicat abans aquest acord s'hauria estalviat la polèmica, en les seves paraules.

Així mateix, ha qualificat d'intolerable que el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, digués després de la Junta de Seguretat que el Seprona es queda a Catalunya, segons ella, i ha conclòs: "L'increment de l'autogovern és una qüestió de país que afecta el desenvolupament del model de seguretat".