Albiach insta Aragonès a un decret que reguli lloguers de temporada i d'habitacions

Urtasun demana a Rodríguez dir als especuladors que l'habitatge és un dret, no un negoci



BARCELONA, 13 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Comuns Sumar a les eleccions catalanes, Jéssica Albicah, ha considerat urgent un decret que reguli els lloguers de temporada i d'habitacions per "posar fre a les pujades abusives del preu de l'habitatge".

Ha presentat aquest dissabte a Barcelona les conclusions de la convenció ideològica dels Comuns 'Un futur en comú' juntament amb el ministre de Cultura, Jaume Asens, i altres dirigents, informen en un comunicat.

Per Albiach, les eleccions del 12 de maig representen una oportunitat per "obrir un nou capítol de la seva història amb feminisme, amb serveis públics punters, amb una economia verda, sòlida i pròspera i amb habitatge per a tothom".

També ha dit que aquestes eleccions "no van ni d'Aragonès ni d'Illa ni de Puigdemont, sinó del dia a dia de milers de catalans".

Per això, ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de "ser més actiu des de la convocatòria electoral que en 3 anys com a president".

"Si prefereix continuar fent el trol en comptes de resoldre la vida dels catalans i catalanes, ja ho farem nosaltres" governant la Generalitat, ha afegit.

ERNEST URTASUN I JAUME ASENS

Ernest Urtasun ha mostrat el seu orgull per "representar el govern que ha impulsat la llei d'amnistia" i ha assegurat que vol ser un ministre de Cultura que també s'ocupi dels interessos de Catalunya i del català".

Urtasun també s'ha adreçat a la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, per dir que "l'habitatge no és un negoci, sinó que és un dret", per la qual cosa "no s'ha de convèncer els especuladors dient 'hi ha negoci', sinó de complir la llei dient que 'hi ha un dret'", segons el comunicat dels Comuns.

El candidat dels Comuns a les eleccions europees i número dos de la llista de Sumar, Jaume Asens, ha dit que el 12M es dirimeix entre dos models: el d'ells o el de PSC, ERC i Junts, que considera que defensen Catalunya com "un gran parc temàtic per a turistes".