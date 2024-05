Albiach: Illa haurà d'explicar si porta a Catalunya a "repetició electoral" pel Hard Rock

BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha assegurat que el candidat del PSC, Salvador Illa, haurà d'explicar si porta a Catalunya a "una repetició electoral" pel projecte del Hard Rock, que només té el suport del 16% de la població, segons les seves dades.

En una entrevista aquest dijous a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, Albiach ha avisat que Illa no tindrà majoria absoluta, i ha sostingut que no es tracta de convèncer-lo contra el Hard Rock, sinó que "és una qüestió de negociació i de plantar-se".

La candidata dels Comuns també ha acusat a ERC de fer "electoralisme" en aixecar restriccions per la sequera a cinc dies de les eleccions catalanes i ha demanat prudència a l'hora de prendre aquestes decisions.