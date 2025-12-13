Albiach exigeix a Illa mantenir els preus de transport públic i seguir abordant l'habitatge

BARCELONA 13 des. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha advertit aquest dissabte al president de la Generalitat, Salvador Illa, que no els cridi per negociar els Pressupostos si no manté els preus del transport públic.
"Estem veient un Govern que està dubtant, que s'ho està pensant, que no ho té clar i que fins i tot podria arribar a pujar" el transport, ha alertat davant del Consell Nacional de Catalunya en Comú.
Albiach ha dit que aquesta setmana vinent és clau pels Comuns, amb l'objectiu d'aconseguir això, i també d'aprovar la regulació dels lloguers de temporada per frenar la pujada de preus.
"No permetrem que es pugin els preus de la T-Usual, que és el que fa que cada dia milers i milers de catalans i catalanes puguin anar a treballar, puguin anar a cuidar o puguin anar a estudiar", ha insistit.
CASOS D'ASSETJAMENT SEXUAL
També s'ha referit als presumptes casos d'assetjament sexual per part de dirigents del PSOE, avisant-lo que "el que marca la diferència és la contundència, la diligència en les respostes".
"Volem exigir al Partit Socialista contundència, diligència i urgència, perquè el que és clar és que les coses no s'han fet bé", ha afegit.