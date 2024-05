Albiach demana el vot davant l'"atac de l'extrema dreta contra el Govern de coalició"

Proposa una tarifa plana de transport de 30 euros al mes o 15 a l'any per tota Catalunya

SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha demanat concentrar el vot en els Comuns davant "l'atac de l'extrema dreta contra el Govern de coalició", després que el president del Govern central, Pedro Sánchez, s'ha retirat a reflexionar sobre el seu futur arran de la denúncia contra la seva esposa, Begoña Gómez.

Així s'ha pronunciat aquest dissabte en un acte a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) al costat del número 2 per Barcelona, Lluís Mijoler; la 12 per Barcelona, Aurora Huerga, i el regidor de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) Jordi Gil.

"Estem veient un atac que no només és contra Pedro Sánchez; és contra el Govern de coalició i és contra la democràcia. Per això és el moment de dir que s'ha de continuar endavant, s'ha de resistir i, sobretot, hem de continuar a l'ofensiva", ha insistit.

REPETIR EL "MIRACLE" DEL 23J

Albiach ha cridat a repetir el "miracle" dels Comuns en les eleccions generals del 2023, en les quals van quedar en segona posició a Catalunya.

Ha promès que, si està en el pròxim Govern, impulsarà una tarifa plana de transport públic que costi 30 euros i serveixi per moure's per tota Catalunya --Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Metro i bus--, i a més hi haurà la possibilitat d'una tarifa de 15 euros, també sense límit de viatges, per a cada zona tarifària.

Promet transport públic gratuït per als menors de 16 anys i una reducció de tarifes per als joves de 16-30 i per als majors de 60, i ha criticat que el PSC "no estigui parlant de Rodalies, sinó d'ampliar autopistes i aeroports", la qual cosa ha qualificat de receptes desenvolupistes dels anys 80 i 90.

La proposta dels Comuns s'inspira en la iniciativa 'Klimaticket' d'Àustria i Alemanya per desplaçar-se pel país en transport públic amb un únic pagament anual, i els de Jéssica Albiach també aposten per una tarifa de 250 euros anuals per tota Catalunya i una de 150 euros a l'any per moure's per una zona tarifària.

Ha sostingut que aquestes eleccions van de dos models: "Si avança el model d'Illa, que és el model de més avions per als turistes, o si avança el model dels Comuns, que és de més trens i més barats per a la gent comuna".

EL VOT DE MANUEL CASTELLS AL PSC

Lluís Mijoler ha recordat un recent article de l'exministre independent Manuel Castells (va entrar al Govern central a proposta dels Comuns) que va anunciar el seu vot al PSC: "Agafeu l'article i, per tots els motius que diu que voteu el PSC, voteu els Comuns. Si al PSC el deixem sol, el deixem al costat dels lobbies".

Ha insistit que els socialistes catalans "miraran a la dreta" si governen sols, i ha definit textualment els Comuns com a garantia de polítiques per a la gent comuna en lloc de per als poders econòmics.