Albiach demana un "veritable escut social" per al sector porcí català després de la PPA

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat aquest dimecres al Govern que treballi en un "veritable escut social" que defensi el sector porcí català, afectat pel brot de pesta porcina africana (PPA), actualment amb 26 casos positius en senglars dins el primer radi de 6 quilòmetres.
Ho ha dit en resposta a la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, en què Albiach ha assegurat que l'executiu català ha actuat "amb celeritat" en l'aïllament de la zona afectada, a l'entorn de Collserola (Barcelona), a l'hora d'informar la ciutadania i el sector i d'activar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).
No obstant això, ha destacat que "hi ha marge de millora" més enllà d'aquest primer moment de gestió de la crisi i ha reclamat atendre un sector del qual, textualment, viuen milers de persones, moltes de manera externalitzada, com a autònoms i en situacions molt precàries.
"El Govern ha de posar en marxa un veritable escut social per protegir els treballadors i treballadores i les petites explotacions integrades i independents. Hem d'oferir ajuts, no només crèdits", ha afegit Albiach.
També ha criticat la "precipitació" de l'executiu a l'hora de comentar el possible origen del brot --un entrepà infectat-- i el fet que la reducció de la població de senglars pugui obrir la porta a la dispersió dels animals i ha instat a limitar les macrogranges i prioritzar les explotacions de cicle tancat.