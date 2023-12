Albiach demana a Aragonès incorporar els comuns a la taula de diàleg si l'obre a Junts

"El reconeixement nacional de Catalunya és un dels primers passos que podríem fer"



BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat aquest divendres al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que incorpori la seva formació a la taula de diàleg entre l'executiu català i el Govern central si està disposat a obrir-la a Junts.

"El que caldria és que, si s'obre i no és només entre governs, aquí no només hi hagi els partits independentistes sinó que també hi pugui haver els diversos partits del catalanisme transversal, que en definitiva som tots aquells que volem que això surti bé", ha recalcat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Per Albiach, si Aragonès planteja la taula de diàleg des d'una altra perspectiva, els ha de convocar i explicar-los com afronta aquesta "nova etapa", i més si interpreta la reunió amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, com un preludi d'una futura reunió d'aquest òrgan.

Després de defensar que cap taula de diàleg sobra, ha lamentat la "competició cada vegada més ferotge" entre ERC i Junts en aquesta qüestió, i ha afegit que les negociacions no van de competició sinó de col·laboració.

En espera de la reunió d'aquest dissabte entre Junts i el PSOE, que ha celebrat, ha desitjat que el "coratge polític" sobre el qual, a parer seu, s'està construint el govern de Pedro Sánchez es mantingui al llarg de la legislatura.

"RECONEIXEMENT NACIONAL" DE CATALUNYA

També ha explicat que la proposta de Sumar passa per un federalisme plurinacional, asimètric, "i aquí el primer pas que es necessita és el reconeixement nacional" de Catalunya.

"Ara mateix, el reconeixement nacional de Catalunya és un dels primers passos que podríem fer després dels que ja hem vist en les negociacions d'investidura" com, segons ella, ha estat el català al Congrés i com esperen que sigui aviat el català també a nivell europeu, ha manifestat.

REFORMA DEL FINANÇAMENT

Una altra de les qüestions que ha posat sobre la taula és la reforma del sistema de finançament perquè "està caducat des de fa anys, és injust i no permet tenir tots els recursos necessaris" per blindar els serveis públics.

"Potser el que necessitarem és un acord bilateral", ha afegit Albiach preguntada per la possible oposició que pugui generar tot això a les comunitats governades pel PP.

PRESSUPOSTOS

En relació amb el projecte de pressupostos del 2024, ha avisat Aragonès que si vol el suport dels comuns ha de "complir" amb els acords que van tancar en el d'aquest any a més d'explicar-los les seves prioritats.

"Els acords estan per complir-los. Sempre estenem la mà per negociar pressupostos, però el que no podem fer és signar acords veient que aquest govern no compleix", ha destacat Albiach, que considera que el Govern no té rumb i que està construït en lògiques del passat.