Albiach defensa que els comuns seran "la garantia per mirar cap endavant" en el nou Govern central

GIRONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha defensat aquest diumenge que els comuns seran "sempre la garantia per mirar cap endavant i mai enrere" en el nou Govern central de coalició.

"Estarem representades, molt ben representades i sempre amb un objectiu: créixer en drets, ser més lliures i que es reconeguin d'una vegada per sempre les realitat del nostre país, que és plurinacional", ha dit durant la seva intervenció a la Festa de la tardor de Comuns a Blanes (Girona).

Ha assegurat que existeix un bloc reaccionari que intenta "recuperar el que ha perdut a les urnes perquè no accepta la democràcia, però els diem que 'no passaran' perquè aquest govern ha estat votat per més de 12 milions i mig de persones".

Albiach ha exposat que "la feina de debò comença ara" i que també s'ha de fer des del carrer, les entitats i els moviments socials.

També s'ha adreçat a "aquells que els sobra mig país", afirmant que hauran d'estar quatre anys a l'oposició i que aquest Govern central de coalició no demana perdó.