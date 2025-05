Albiach culpa "els tripijocs del PP i Vox" que no s'hagi aprovat el català a la UE

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grup dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha culpat aquest dimarts "els tripijocs del PP i Vox" que no s'hagi aprovat per part del Consell d'Afers Generals de la UE l'oficialitat del català, el basc i el gallec a la Unió Europea (UE).

"Aquest cop no ha pogut ser per culpa dels tripijocs de PP i VOX, que consideren que les persones que parlem català som ciutadans de tercera", ha lamentat en una anotació a X recollida per Europa Press.

S'ha mostrat convençuda que el català serà llengua oficial a Europa més aviat que tard, en les seves paraules: "10 milions de catalanoparlants ens ho mereixem", ha conclòs.