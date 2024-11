Albiach critica que "patronals i partits negacionistes" vulguin ampliar el Prat

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat aquest dilluns que hi hagi "patronals i partits negacionistes" partidaris d'ampliar l'Aeroport de Barcelona-el Prat, després de les inundacions que ha patit la infraestructura al matí.

"Com veieu, en cas d'inundacions, l'Aeroport del Prat es converteix en una piscina, però encara hi ha patronals i partits negacionistes que volen ampliar-lo. De fet, alguns fins i tot volen construir una pista sobre el mar", ha dit en un missatge d'X recollit per Europa Press.

L'Aeroport ha acumulat fins a les 14.10 hores 70 cancel·lacions i 18 desviaments d'avions per les pluges.