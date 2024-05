Albiach critica que Illa parli de pròxims consellers i no digui "amb qui fer govern"

Insta Illa i Aragonès a dir si estan amb Urtasun o amb García-Page sobre el premi de tauromàquia

BADALONA (BARCELONA), 8 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha criticat que el candidat del PSC, Salvador Illa, parli de pròxims consellers i no digui "amb qui fer govern", després que el candidat socialista ha anunciat que nomenaria l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, si presideix la Generalitat.

"L'electorat progressista mereix saber d'una vegada per sempre amb qui vol fer govern el senyor Illa i, si no, estarà bloquejant el pròxim Govern", ha afirmat Albiach en unes declaracions aquest dimecres a Badalona (Barcelona), al costat de la candidata 14 per Barcelona, Aïda Llauradó, i l'ex-director general de Drets dels Animals del Govern central Sergio García.

La candidata dels Comuns ha retret que Illa ja parli com el pròxim president de la Generalitat i no es tanqui a un pacte amb Junts, i ha apostat per un govern progressista: "Amb la dreta no es pot pactar".

PREMI NACIONAL DE TAUROMÀQUIA

També ha instat Illa i el president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, a dir si estan al costat del president d'Extremadura, Emiliano García-Page, "i defensant que la tortura és cultura", o al costat del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, després d'anunciar que suprimia el Premi Nacional de Tauromàquia.

Ha qualificat de curiosa la reacció de la dreta, l'extema dreta i de García-Page a aquesta decisió d'Urtasun: "Aquells que sempre critiquen les paguetes estan en contra de suprimir aquesta pagueta als torturadors".

Abans de fer aquestes declaracions, Albiach ha signat la iniciativa legislativa popular (ILP) que demana derogar la llei que declara la tauromàquia com a patrimoni cultural d'Espanya.

CORREBOUS

Albiach ha anunciat que en la pròxima legislatura, els Comuns tornaran a presentar una proposta per suspendre les modalitats més lesives dels correbous, i ha acusat el PSC, ERC i Junts de bloquejar-la en l'anterior legislatura.

Preguntada per la seva proposta de finançament, ha defensat un "sistema propi" per a Catalunya, que compleixi amb els principis de solidaritat i ordinalitat, ja que assegura que Catalunya està infrafinançada i això suposa un afebliment dels serveis públics.