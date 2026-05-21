Albiach (Comuns) sobre Zapatero: "Hi ha molt lawfare, però no tot és lawfare"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha refusat qualificar la causa judicial sobre l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero de lawfare o guerra judicial: "Hi ha molt lawfare, però no tot és lawfare", ha dit en una entrevista a TV3 aquest dijous recollida per Europa Press.
Ha afirmat que hi ha hagut casos de guerra judicial contra l'independentisme català, contra Podem i BComú, i contra l'ex-fiscal general de l'Estat, però en aquest cas, malgrat no tenir tota la informació, no li agrada el que veu.
"A mi no m'està agradant el que veig en els mitjans de comunicació. A mi em falta informació i, per tant, vull ser prudent, però no m'està agradant. I hi ha un altre tema: hi ha coses que potser no són delicte, però no sé si són ètiques o estètiques", ha reflexionat.
Preguntada per les explicacions del Govern central, ha dit que més que el president espanyol, Pedro Sánchez, qui s'ha d'explicar és Zapatero, i ha apostat per replantejar "el que poden fer els expresidents".
També ha considerat que, malgrat no haver votat mai Zapatero, era un referent de l'esquerra: "No calia ser socialista per reconèixer que Zapatero era un referent per a moltíssima gent progressista".