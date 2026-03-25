Albiach (Comuns) visita el Port de Tarragona per conèixer els seus projectes logístics

TARRAGONA 25 març (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha visitat aquest dimecres el Port de Tarragona, juntament amb el president de l'autoritat portuària, Santiago J. Castellà, per conèixer els projectes estratègics que el port "està impulsant per convertir-se en un hub logístic de referència al nord-oest peninsular", explica la infraestructura en un comunicat.
Durant la visita, Castellà ha exposat les principals línies de treball del Port de Tarragona, a més del rol que el recinte portuari té com a motor econòmic en el conjunt de Catalunya, l'àrea de Tarragona i de la seva zona d'influència.
També s'han presentat alguns dels projectes principals del port, com la construcció de la terminal Guadalajara-Marchamalo o de la terminal marítima polivalent, que "obriran grans oportunitats per a les empreses del territori".