Albiach (Comuns) vincula negociar els comptes catalans a acords en educació, salut i mobilitat

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha vinculat aquest divendres una futura negociació amb el Govern sobre els pressupostos del 2026 a acords en educació, salut i mobilitat i, pel que fa a l'habitatge i la llei perquè els ajuntaments vetin les compres especulatives, creu que a Catalunya l'oferta està "segrestada".
"En habitatge ha anat complint. Ara el que ens falta és què passa amb la salut mental, el desplegament de la llei de salut bucodental, què passa amb els menjadors escolars, amb l'escola inclusiva o amb les classes de reforç que vam pactar de català, d'anglès i de matemàtiques", ha dit sobre els acords amb el Govern en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
També ha afegit la mobilitat entre les exigències i ha expressat que "de moment" no s'estan negociant uns pressupostos a Catalunya ja que, segons ella, no tindria sentit que els Comuns signessin un nou acord amb el Govern sense saber si s'estan complint els anteriors.
Sobre l'anunci aquest dijous que els Comuns registraran una proposició de llei perquè els ajuntaments de Catalunya tinguin les eines per prohibir les compres especulatives d'habitatge, ha insistit que les segones residències fora del domicili principal del comprador quedarien fora de l'objecte de la llei.
També les compres per a familiars directes i els domicilis que s'heretin: "Tenim l'oferta d'habitatge segrestada. O sigui, el 60% de les compres que es fan es paguen al comptat. Qui pot pagar 300.000, 400.000, 500.000 fins i tot un milió d'euros que pot costar-te un habitatge a Barcelona o en alguns punts de Catalunya? Això no són persones de peu. Això són o rendistes o fons voltors".